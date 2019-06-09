Владимирца осудили на 11 лет за сбыт героина, выращивание конопли и изготовление оружия
Вынесен приговор в отношении ранее судимого, в том числе за убийство, 46-летнего жителя Владимира. Его признали виновным по пяти статьям УК РФ: за сбыт наркотиков в крупном размере, культивирование конопли, а также за приобретение, изготовление оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ.
В конце 2016 года мужчина вступил в группу, которая занималась сбытом героина на территории Владимирской области. Он забирал в оптовом тайнике в Московской области героин, расфасовывал его на маленькие партии, организовывал тайники-закладки и их координаты сообщал другому участнику группы. С середины 2016 по октябрь 2017 года владимирец получил 260 000 рублей. На эту сумму он купил машину и оформил ее на друга.
Позже он стал заниматься изготовлением оружия. Преступник переоборудовал револьвер и несколько пистолетов для стрельбы огнестрельными патронами собственного производства. Один из пистолетов и револьвер с патронами он смог продать.
Владимирца задержали 8 июня 2018 года. У него в доме нашли самодельное оружие, боеприпасы, порох и наркотики. А на дачном участке - коноплю, которую он выращивал со своей знакомой.
Суд назначил ему наказание - 11 лет в исправительной колонии особого режима и штраф в доход государства - 120 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU