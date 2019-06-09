Муромский таксист написал заявление в полицию на клиента, который не доплатил 16 рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-09T11:39:37+03:00

Водитель обвинил пассажира в том, что якобы тот еще украл у него тысячу

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В январе 2019 года таксист обратился в полицию и написал заявление о возбуждении уголовное дела - пассажир украл у него 1000 рублей. Полицейские стали разбираться.

Оказалось, за поездку клиент должен был заплатить 66 рублей, но у мужчины было только 50 и 1000 рублей. Он дал 1000, но у водителя не было сдачи. Таксист стал ругаться, а клиент бросил ему 50 рублей в салон и хлопнул дверью.

Водитель пошел в полицию и заявил о краже из салона 1000 рублей, хотя понимал, что ему грозит за ложь. Таксисту предъявили обвинение по 306 статье уголовного кодекса РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU