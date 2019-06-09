В Камешковском районе 200 детей пройдут "маршрутом выживания"
До 10 июня детские команды будут жить в полевом лагере и соревноваться
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Детские соревнования «Школа безопасности» каждый год организует ГУ МЧС России по Владимирской области для того, чтобы дети умели правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
До 10 июня детские команды из всех муниципальных образований области будут жить в полевом лагере и соревноваться в прохождении всевозможных маршрутов выживания и полос препятствий.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 13-14 лет и 15-16 лет.
В этом году в соревнованиях принимает участие 21 команда, а всего на на территории лагеря – более 250 человек, включая взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU