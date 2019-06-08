2019-06-08T09:12:22+03:00
Общество

Выходные во Владимире будут аномально жаркими

Среднесуточная температура воздуха превысит +30 градусов
Артем Бердник
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Синоптики прогнозируют аномальную жару во Владимирской области. В выходные, 8-го и 9-го июня, ожидается температура воздуха до +33 °C. В пресс-службе МЧС России по Владимирской области напоминают о рисках, связанных с жарой и о правилах безопасности: Поддерживайте прохладную температуру воздуха в доме тли квартире. Днём стоит закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Но открывайте окна на ночное время суток, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Старайтесь долго не находиться под палящим солнцем. Избегайте интенсивных физических нагрузок. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях. Пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ или ванную. Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей, лучше всего из хлопка. Выходя на улицу, не забывайте про головной убор и солнцезащитные очки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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