Во Владимире родителям расскажут, как воспитывать детей

7 Июнь 22:50 2019-06-07T22:50:20+03:00

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Во Владимире начали работу консультативные центры для родителей по вопросам воспитания детей в рамках проекта, реализуемым областным департаментом образования и Центром психолого-педагогической и социальной помощи. Специалисты готовы бесплатно проконсультировать по юридическим и социальным проблемам, оказать психологическую помощь, а также ответить на любые вопросы, связанные с воспитанием детей. Воспользоваться бесплатной помощью смогут не только родители, но и те, кто только планирует усыновить детей. Во Владимире центр работает на улице Летнеперевозинская, дом 5, а записаться на консультацию можно в рабочее время с понедельника по пятницу по телефону 8(930) 830-07-33. Такие же консультационные пункты открыты и во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU