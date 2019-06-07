2019-06-07T17:24:39+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор ковровчанину, накинувшемуся на двоих с кухонным ножом

Помимо срока, мужчина выплатит моральную компенсацию
Артем Бердник
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Во Владимирском суде оставили без изменения приговор Ковровского городского суда, который признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам. Суд назначил преступнику 5 лет в колонии строгого режима, а каждому из потерпевших по 100 000 компенсации морального ущерба.

Судом было установлено, что 11 января 2019 года после драки в баре «Суета», желая отомстить обидчикам обвиняемый пырнул их кухонным ножом, который всегда носил с собой. Как он сам позже признался, убивать потерпевших он не собирался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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