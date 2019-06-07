В Муромской больнице отремонтируют наркологическое отделение
Муромский городской суд постановил отремонтировать наркологическое
отделение местной больницы. Иск в суд на больницу подало Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
В 2015 году Роспотреб выписал больнице предписание о нарушении санитарных норм. Поверхность стен, полов и потолков в помещениях должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а устранение текущих дефектов
отделки должно проводиться незамедлительно.
Судом было установлено, что ремонта в палатах и туалетных помещениях
наркологического отделения администрацией больницы до момента
рассмотрения искового заявления не осуществлялся. Исполнить решение суда Муромская городская больница № 1 обязана до 1 января 2020 года.
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