В Муромской больнице отремонтируют наркологическое отделение

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-07T17:25:14+03:00

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Муромский городской суд постановил отремонтировать наркологическое

отделение местной больницы. Иск в суд на больницу подало Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.

В 2015 году Роспотреб выписал больнице предписание о нарушении санитарных норм. Поверхность стен, полов и потолков в помещениях должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а устранение текущих дефектов

отделки должно проводиться незамедлительно.

Судом было установлено, что ремонта в палатах и туалетных помещениях

наркологического отделения администрацией больницы до момента

рассмотрения искового заявления не осуществлялся. Исполнить решение суда Муромская городская больница № 1 обязана до 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU