Пять раритетов из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника отправятся в арт-тур по стране

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-07T15:14:52+03:00

С июня по ноябрь выставка «Сокровища музеев России» посетит восемь региональных центров страны

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Региональный проект, состоящий из 150 картин, тремя составами посетит Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Омск, Южно-Сахалинск, Астрахань, Пермь, Воронеж.

Коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с XVII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения лучших российских художников, собранные из различных уголков страны.

ВСМЗ представляет пять раритетов. Это – икона «Святой царевич Димитрий Угличский, со сценами убиения» (первая половина XIX в.), а также четыре живописных произведения XVIII – начала XX в.: «Портрет царя Алексея Михайловича» (XVIII в.); «Портрет царицы Натальи Кирилловны» (вторая половина XVIII в.); «Портрет Дмитрия Петровича Кончаловского» П.П. Кончаловского (1909 г.); «Мечтательница» И.С. Куликова (1921–1924 гг.).

Их можно будет увидеть с 11 июня по 6 ноября на трех площадках: Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова ( Тюмень); Пермская государственная художественная галерея; Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля».

ИСТОЧНИК KP.RU