2019-06-07T15:14:52+03:00
Звезды

Пять раритетов из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника отправятся в арт-тур по стране

С июня по ноябрь выставка «Сокровища музеев России» посетит восемь региональных центров страны
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональный проект, состоящий из 150 картин, тремя составами посетит Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Омск, Южно-Сахалинск, Астрахань, Пермь, Воронеж.

Коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с XVII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения лучших российских художников, собранные из различных уголков страны.

ВСМЗ представляет пять раритетов. Это – икона «Святой царевич Димитрий Угличский, со сценами убиения» (первая половина XIX в.), а также четыре живописных произведения XVIII – начала XX в.: «Портрет царя Алексея Михайловича» (XVIII в.); «Портрет царицы Натальи Кирилловны» (вторая половина XVIII в.); «Портрет Дмитрия Петровича Кончаловского» П.П. Кончаловского (1909 г.); «Мечтательница» И.С. Куликова (1921–1924 гг.).

Их можно будет увидеть с 11 июня по 6 ноября на трех площадках: Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова ( Тюмень); Пермская государственная художественная галерея; Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вынес приговор ковровчанину, накинувшемуся на двоих с кухонным ножом
В Муромской больнице отремонтируют наркологическое отделение
Во Владимирской области введен особый противопожарный режим
В Клязьме у моста во Владимире утонул 11-летний мальчик
Владимирцы увидят концертные номера ансамбля "Русь", которые исполняются за рубежом и дипломатических миссиях
Во Владимире открылось 51 летнее кафе
Во Владимире из окна выпала 3-летняя девочка
Жители Владимирской области получили две квитанции на оплату электричества за май
ФСБ под Владимиром накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия
Во Владимире озеленили ослика на Гастелло
В Кольчугинском районе ночью сгорел жилой дом
Ковровчанка убила сожителя, когда тот хотел ее задушить
В Юрьев-Польском районе угонщиков машины задержали через несколько часов
Убийце 19-летнего ковровчанина вынесли приговор
В здоровье населения Владимирской области инвестируют 250 миллионов рублей