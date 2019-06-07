СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-07T15:00:16+03:00

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6 июня во Владимирской области введен особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса. Также введен запрет на разжигание костров в городской черте и на приусадебных участках.

ГУ МЧС по Владимирской области в период действия особого противопожарного режима будет дежурить в усиленном режиме. Штрафы за разведение костров увеличены.

Высокая пожарная опасность сохранится вплоть до 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU