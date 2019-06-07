В Клязьме моста во Владимире утонул 11-летний мальчик

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-07T14:08:36+03:00

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6 июня в реке Клязьме под Владимиром утонул 11-летний мальчик. На пляж у моста они пришел с матерью, ее сожителем, а также старшей сестрой и младшим братом. В момент трагедии взрослые упустили ребенка из вида. Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку.

На пляж, запрещенный для купания, семья пришла около 17.00. Взрослые поставили на берегу мангал и принялись выпивать. Дети 13, 11 и 3 лет играли возле берега, родили за ними особо не следили. Когда дочь и младший сын вернулись к родителям, мать спросила их, где находится третий ребенок. Дети ответили, что он остался на берегу. Мать не встревожило, что ребенок остался без присмотра в опасном месте.

Через несколько минут к семье подбежал рыбак и сказал, что мальчик оказался в воде, его сносит течением, после чего мгновенно скрылся из вида. Поиски 11-ребенка не привели к результатам. Тело мальчика было найдено спасателями сегодня утром.

ИСТОЧНИК KP.RU