Владимирцы увидят концертные номера ансамбля "Русь", которые исполняются за рубежом и дипломатических миссиях

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-07T13:57:42+03:00

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10 июня в филармонии выступит ансамбль "Русь".

Концертная программа, посвященная Дню России, будет отличаться тематической выдержанностью – публика увидит особенные и значимые номера, которые коллектив исполняет на гастролях за рубежом и в различных дипломатических миссиях.

В этот вечер ансамбль «РУСЬ» представит самые проникновенные песни и невероятно красивые номера, в которых раскрывается истинный характер русского народа, его мысли, настроения, переживания, от которых душа каждого зрителя наполнится гордостью и он сможет сказать себе: «Это моя Русь, Родина, Россия!».

В праздничном концерте примут участие солист филармонии Заслуженный артист России Андрей Романов и Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов артистов эстрады Сергей Горшков. В их исполнении прозвучат песни о любви и о России.

Начало - в 18.30. Цена билета - 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU