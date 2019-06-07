Владимирцы увидят концертные номера ансамбля "Русь", которые исполняются за рубежом и дипломатических миссиях
10 июня в филармонии выступит ансамбль "Русь".
Концертная программа, посвященная Дню России, будет отличаться тематической выдержанностью – публика увидит особенные и значимые номера, которые коллектив исполняет на гастролях за рубежом и в различных дипломатических миссиях.
В этот вечер ансамбль «РУСЬ» представит самые проникновенные песни и невероятно красивые номера, в которых раскрывается истинный характер русского народа, его мысли, настроения, переживания, от которых душа каждого зрителя наполнится гордостью и он сможет сказать себе: «Это моя Русь, Родина, Россия!».
В праздничном концерте примут участие солист филармонии Заслуженный артист России Андрей Романов и Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов артистов эстрады Сергей Горшков. В их исполнении прозвучат песни о любви и о России.
Начало - в 18.30. Цена билета - 350 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU