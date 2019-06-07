2019-06-07T12:00:45+03:00
Происшествия

Во Владимире из окна выпала 3-летняя девочка

Это уже четвертый малыш, упавший с высоты этим летом в области
Артём Черепанов
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Вечером 6 июня с окна квартиры на первом этаже одной из многоэтажек выпала 3-летняя девочка. С травмой головы ее доставили в больницу. Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку.

На данный момент известно, что девочка находилась в гостях у бабушки. Та оставила ребенка без присмотра, а внучка, играясь с кошкой, забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

За состоянием здоровья девочки установлен врачебный контроль.

Следком обращает внимание, что за весенне-летний сезон 2019 года это уже четвертый ребенок, пострадавший при выпадении из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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