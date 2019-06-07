Жители Владимирской области получили две квитанции на оплату электричества за май

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-07T10:53:03+03:00

В одной из них - оплата задолженности

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В начале июня некоторые жители Владимирской области получили две квитанции за электричество. Одна квитанция - как обычно, от ООО «Энергосбыт Волга». Вторая - о задолженности перед Филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго»).

Энергетики объясняют, что это квитанции на разные платежи, одна другую не заменяет. Квитанция от «Энергосбыт Волга» - это обычный счет за электроэнергию за май месяц. Оплатить эту квитанцию надо, как обычно, до 10 июня.

Квитанцию от «Владимирэнерго» получат лишь те потребители, у которых сложилась задолженность в конкретный период. Задолженность образовалась за неоплату услуг в период с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018 года, когда компания «Владимирэнерго» временно исполняла функции гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области.

За дополнительной информацией и консультациями клиенты ООО «ЭСВ» могут обращаться на бесплатную «горячую линию»: 8-800-234-72-76 (звонок бесплатный) или на адрес электронной почты: call@esbvolga.ru

ИСТОЧНИК KP.RU