2019-06-07T10:37:11+03:00
Происшествия

ФСБ под Владимиром накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия

Кроме стволов ее хозяин хранил крупную партию героина
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: УФСБ России по Владимирской области
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УФСБ по Владимирской области сообщает о ликвидации в регионе подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов. Стволы изготавливались на продажу, хозяин мастерской Юрий Христофоров также хранил крупную партию героина.

У самого ранее судимого Юрия Христофорова, а также его клиентов было найдено 6 единиц различного вооружения, боеприпасы, а также различные комплектующие для изготовления оружия. Все оперативные мероприятия были проведены в прошлом году.

В отношении Христофорова было возбуждено 14 уголовных дел. Судогодский районный суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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