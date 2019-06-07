Во Владимире озеленили ослика на Гастелло

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-07T10:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимире в этом году высадят больше 7500 квадратных метров цветов. Всего будет разбито 30 клумб и развешано около 300 кашпо и вертикальных цветочных конструкций. Причем цветы будут сажать и пересаживать все лето, последние посадки запланированы накануне Дня города, в середине августа.

На этой неделе наконец привели в приличный вид загадочную конструкцию на треугольном островке между улицами Гастелло и Горького и проспектом Строителей. Странное животное, остов которого там установлен, горожане считали и лошадкой, и ламой, и оленем. Но на самом деле, как рассказали в городской администрации, это ослик. В четверг этого ослика озеленили: то есть высадили в металлическую конструкцию растения, которые могут расти в таких условиях. Точно так же привели в порядок конструкцию «Лебеди» на пересечении улиц Мира и Батурина.

После посадки цветы на произвол судьбы не бросают. Сейчас, в 30-градусную жару, все клумбы поливают два раза в день.

Кстати, в этом году впервые высажены цветы у Комиссаровского пруда, а скоро клумбы появятся вдоль Лыбедской магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU