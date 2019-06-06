2019-06-06T17:43:33+03:00
Происшествия

Ковровчанка убила сожителя, когда тот хотел ее задушить

Ей ограничили свободу на 10 месяцев
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мае прошлого года в ходе конфликта сожитель пытался задушить женщину. Она смогла вырваться и ударить его по голове. Чтобы защититься, ковровчанка схватила нож и попала сожителю в живот. Мужчина умер в больнице.

Как выяснилось позже, конфликт случился из-за того, что мужчина много пил.

Ковровский суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Юрьев-Польском районе угонщиков машины задержали через несколько часов
Убийце 19-летнего ковровчанина вынесли приговор
В здоровье населения Владимирской области инвестируют 250 миллионов рублей
Предприятия в Гусь-Хрустальном вернули 18 миллионов рублей долгов сотрудникам
33 регион на Петербургском форуме договорился о сотрудничестве с черноморским банком торговли и развития
Владимирский стенд на Петербургском экономическом форуме посетил посол Белоруссии
Владимирская область на Санкт-Петербургском форуме договорилась о привлечении в регион лучших мировых инвестиций
Владимирская область подписала меморандум о сотрудничестве с "Верофарм" на Санкт-Петербургском экономическом форуме
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Бетонные блоки на владимирской Соборной площади заменили на декоративные столбики
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут зону 5G в Москве
Следком возбудил уголовное дело в отношении мастера-кустаря, из-за работы которого погибла 12 девочка из Лакинска
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Сурикова
В отношении нового директора лазерного полигона "Радуга" возбудили уголовное дело
Муромский дом, в котором произошел взрыв газа, полностью расселили
Владимирский Следком разбирается в обстоятельствах смерти матери шестерых детей
Торговый центр на Чайковского суд в очередной раз признал незаконным
63-летний владимирец залез в чужую машину и облил салон белой краской
Бывшая глава Карабаново в свой день рождения слетала в Турцию за счет государства
Гусевчанин зашел в подсобку магазина и украл деньги из сумки продавца
Владимирец, убивший своего сына, получил приговор
17-летний футболист из Мурома сделал хет-трик за сборную России
До конца года в деревне Бельково появится новый модульный ФАП