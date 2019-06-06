Ковровчанка убила сожителя, когда тот хотел ее задушить

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-06T17:43:33+03:00

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В мае прошлого года в ходе конфликта сожитель пытался задушить женщину. Она смогла вырваться и ударить его по голове. Чтобы защититься, ковровчанка схватила нож и попала сожителю в живот. Мужчина умер в больнице.

Как выяснилось позже, конфликт случился из-за того, что мужчина много пил.

Ковровский суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU