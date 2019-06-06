В Юрьев-Польском районе угонщиков машины задержали через несколько часов
За пьяную придурь им грозит до семи лет лишения свободы
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28 мая в полицию Юрьев-Польского района обратилась местная жительница, сообщившая, что двое неизвестных уехали на машину, принадлежащей ее сыну. Дежурные сию минуту передали информацию о угнанной машине всем нарядам полиции.
Уже через несколько часов ГАИшники остановили «ВАЗ-2121» недалеко от Юрьев-Польского. В ходе проверки им удалось выяснить, что двое парней — 22 и 33 лет выпивали вместе с отцом владельца авто. Когда отец отправился домой, ключи выпали из одежды, чем и воспользовались угонщики.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за угон машины. Им грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU