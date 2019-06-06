2019-06-06T17:17:33+03:00
Происшествия

Убийце 19-летнего ковровчанина вынесли приговор

Сначала он оскорбил мать потерпевшего, а после пырнул ножом в область ключицы
Артем Бердник
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Ковровский городской суд вынес приговор 35-летнему гражданину Армении, признаному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Следствием было установлено, что в апреле 2018 в селе Клязьминский городок между 19-летним местным жителем и обвиняемым армянином возникла ссора из-за того, что последний оскорбил мать парня. Подсудимый ножом ударил подростка в область правой ключицы, от чего тот скончался в больнице на следующий день.

В ходе следствия обвиняемый гражданин Армении как только не пытался снять с себя вину. Сначала говорил, что оборонялся от нападавшего, затем свалил вину на медиков, неправильно оказавших помощь, однако в ходе суда все встало на свои места. Обвиняемому назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить миллион рублей родственникам погибшего в качестве морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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