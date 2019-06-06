2019-06-06T17:00:40+03:00
Экономика

В здоровье населения Владимирской области инвестируют 250 миллионов рублей

На Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение между администрацией 33 региона и ГК "МедИнвестГрупп"
Алексей СУХОВ
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Администрация Владимирской области на Санкт-Петербургском Экономическом Форуме подписала соглашение с группой компаний "МедИнвестГрупп", по которому предприятие инвестирует 250 миллионов рублей в проект создания центра ядерной медицины для расширения возможностей региона в части диагностики онкологических заболеваний.

Центр во Владимирской области начнет принимать пациентов уже в 2020 году. Всего в первый год работы центр сможет принимать до 2000 пациентов в рамках ОМС.

На данный момент в федеральной сети медицинских центров по диагностике и лечению онкозаболеваний и производству радиофармпрепаратов компании функционируют 13 работающих центров и два производства, а также клиника высокоточной радиологии (гамма-нож) в городе Обнинск. Центр во Владимирской области станет четырнадцатым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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