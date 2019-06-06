Предприятия в Гусь-Хрустальном вернули 18 миллионов рублей долгов сотрудникам

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-06T16:59:09+03:00

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Гусь-Хрустальная районная прокуратура значительное внимание уделяет выплате заработных плат различными предприятиями. В 2019 году компании ООО «ПАТП», АО «Гусь-Хрустальное ПАТП», АО «Армагус», ООО «Гусар», ООО «Гусь-Хрустальное УПП ВОС», ПОУ «Гусь-Хрустальная автомобильная школа ДОСААФ России» довольно часто позволяли себе задержки по выплате сотрудникам.

Благодаря работе прокурора, указанные компании погасили долг в 18 миллионов перед своими сотрудниками.

Всего за 4 месяца межрайонной прокуратурой было выявлено 164 нарушений трудового законодательства, внесено 23 представления, а 8 человек были привлечены к ответственности. 10 человек получили административки. Прокуратурой было направлено 57 исков на сумму более 2 млн рублей в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU