33 регион на Петербургском форуме договорился о сотрудничестве с черноморским банком торговли и развития
6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Владимир Сипягин и президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин подписали меморандум о сотрудничестве.
В соответствии с меморандумом администрация Владимирской области будет информировать банк об инвестиционных проектах, планируемых к реализации или реализуемых в 33 регионе, которым необходимы заёмные или привлечённые средства, организовывать переговоры с инвесторами.
- В свою очередь ЧБТР рассматривает Владимирскую область как потенциальную площадку для реализации отечественных и зарубежных инвестиционных проектов, которые поступают в этот банк из 12 государств, для дальнейшего финансирования, – резюмировал Губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU