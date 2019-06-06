33 регион на Петербургском форуме договорился о сотрудничестве с черноморским банком торговли и развития

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-06T16:26:44+03:00

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6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Владимир Сипягин и президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин подписали меморандум о сотрудничестве.

В соответствии с меморандумом администрация Владимирской области будет информировать банк об инвестиционных проектах, планируемых к реализации или реализуемых в 33 регионе, которым необходимы заёмные или привлечённые средства, организовывать переговоры с инвесторами.

- В свою очередь ЧБТР рассматривает Владимирскую область как потенциальную площадку для реализации отечественных и зарубежных инвестиционных проектов, которые поступают в этот банк из 12 государств, для дальнейшего финансирования, – резюмировал Губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU