2019-06-06T16:14:06+03:00
Экономика

Владимирский стенд на Петербургском экономическом форуме посетил посол Белоруссии

Владимир Семашко обещал помочь делегации из 33 региона во время их скорого визита в Минск
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено пресс-службой АВО.предоставлено пресс-службой АВО.
Изменить размер текста:

6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Губернатор Владимир Сипягин встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко.

- Между Республикой Беларусь и Россией, Владимирской областью в частности, уже действует ряд соглашений о сотрудничестве. Для нашего региона Белоруссия является одним из основных торговых партнёров. В структуре внешнеторгового баланса области по результатам прошлого года она занимает пятое место, а среди стран – членов СНГ – первое место, – отметил Владимир Сипягин.

Владимирская область давно и успешно сотрудничает с Белоруссией. Внешнеторговый оборот нашего региона с республикой в 2018 году составил 119,8 млн долларов США. Среди субъектов РФ по объёму экспорта в Беларусь Владимирская область занимает 25-е место.

В рамках плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве во второй половине 2019 года предусмотрена встреча официальной делегации Владимирской области в Минске по вопросам укрепления взаимодействия. Губернатор Владимир Сипягин заручился поддержкой Владимира Семашко в организации этого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ковровчанка убила сожителя, когда тот хотел ее задушить
В Юрьев-Польском районе угонщиков машины задержали через несколько часов
Убийце 19-летнего ковровчанина вынесли приговор
В здоровье населения Владимирской области инвестируют 250 миллионов рублей
Предприятия в Гусь-Хрустальном вернули 18 миллионов рублей долгов сотрудникам
33 регион на Петербургском форуме договорился о сотрудничестве с черноморским банком торговли и развития
Владимирская область на Санкт-Петербургском форуме договорилась о привлечении в регион лучших мировых инвестиций
Владимирская область подписала меморандум о сотрудничестве с "Верофарм" на Санкт-Петербургском экономическом форуме
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Бетонные блоки на владимирской Соборной площади заменили на декоративные столбики
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут зону 5G в Москве
Следком возбудил уголовное дело в отношении мастера-кустаря, из-за работы которого погибла 12 девочка из Лакинска
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Сурикова
В отношении нового директора лазерного полигона "Радуга" возбудили уголовное дело
Муромский дом, в котором произошел взрыв газа, полностью расселили
Владимирский Следком разбирается в обстоятельствах смерти матери шестерых детей
Торговый центр на Чайковского суд в очередной раз признал незаконным
63-летний владимирец залез в чужую машину и облил салон белой краской
Бывшая глава Карабаново в свой день рождения слетала в Турцию за счет государства
Гусевчанин зашел в подсобку магазина и украл деньги из сумки продавца
Владимирец, убивший своего сына, получил приговор
17-летний футболист из Мурома сделал хет-трик за сборную России
До конца года в деревне Бельково появится новый модульный ФАП