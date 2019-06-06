Владимирский стенд на Петербургском экономическом форуме посетил посол Белоруссии

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-06T16:14:06+03:00

Владимир Семашко обещал помочь делегации из 33 региона во время их скорого визита в Минск

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6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Губернатор Владимир Сипягин встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко.

- Между Республикой Беларусь и Россией, Владимирской областью в частности, уже действует ряд соглашений о сотрудничестве. Для нашего региона Белоруссия является одним из основных торговых партнёров. В структуре внешнеторгового баланса области по результатам прошлого года она занимает пятое место, а среди стран – членов СНГ – первое место, – отметил Владимир Сипягин.

Владимирская область давно и успешно сотрудничает с Белоруссией. Внешнеторговый оборот нашего региона с республикой в 2018 году составил 119,8 млн долларов США. Среди субъектов РФ по объёму экспорта в Беларусь Владимирская область занимает 25-е место.

В рамках плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве во второй половине 2019 года предусмотрена встреча официальной делегации Владимирской области в Минске по вопросам укрепления взаимодействия. Губернатор Владимир Сипягин заручился поддержкой Владимира Семашко в организации этого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU