2019-06-06T16:06:15+03:00
Экономика

Владимирская область на Санкт-Петербургском форуме договорилась о привлечении в регион лучших мировых инвестиций

Подписан меморандум о взаимодействии с РФПИ
Алексей СУХОВ
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Владимир Сипягин и Александр Малах подписали меморандум о взаимодействии. Предоставлено пресс-службой АВО.Владимир Сипягин и Александр Малах подписали меморандум о взаимодействии. Предоставлено пресс-службой АВО.
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6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Александр Малах подписали меморандум о взаимодействии при привлечении прямых инвестиций и сопровождении инвестиционных проектов иностранных инвесторов во Владимирской области.

- Сегодня мы подписали с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о сотрудничестве, - сказал Владимир Сипягин. - РФПИ выступает для нас гарантом привлечения лучших мировых технологий и кадров в экономику региона.

- Реализация данного соглашения позволит привлечь в экономику региона прямые инвестиции крупнейших международных инвесторов, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнёрств, - подчеркнул Александр Малах.

Сопровождение отдельных инвестпроектов будет осуществляться на основании трёхсторонних соглашений, заключаемых между администрацией Владимирской области, зарубежными инвесторами и РФПИ по каждому проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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