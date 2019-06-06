2019-06-06T15:58:23+03:00
Экономика

Владимирская область подписала меморандум о сотрудничестве с "Верофарм" на Санкт-Петербургском экономическом форуме

В Вольгинском откроется производство стерильных инъекционных форм
Алексей СУХОВ
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предоставлено администрацией Владимирской области.предоставлено администрацией Владимирской области.
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6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный директор компании "Верофарм" Елена Бушберг подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу в 2019-2020 годах в Вольгинском откроется производство стерильных инъекционных форм в шприцах и ампулах и назальных препаратов.

В планах руководства компании до конца 2019 года ввести в эксплуатацию новую линию по производству жизненно важных лекарственных препаратов с проектной мощностью 100 млн ампул и шприцев в год, вывести на полную мощность производство инновационного препарата капель для носа "Ксилен-Нео". Производственная мощность составляет 35 млн флаконов в год. Производственная линия достигнет проектной мощности в четвёртом квартале 2019 года.

В свою очередь губернатор Владимир Сипягин поблагодарил руководство группы компаний Abbot, в которую входит "Верофарм", за то, что площадкой для роста была выбрана именно Владимирская область.

- На предприятии появятся новые рабочие места. Уверен, наше сотрудничество в дальнейшем будет только укрепляться, - отметил Владимир Сипягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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