Бетонные блоки на владимирской Соборной площади заменили на декоративные столбики

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-06T15:10:24+03:00

Они отвечают за безопасность пешеходов

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6 июня по расположению главы администрации города Владимира Андрея Шохина на Соборной площади в центре города были демонтированы бетонные блоки. Их заменили на 72 декоративных столбика из камня.

Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что бетонные блоки, которым скорее стоит находиться на стройке, нежели в центре города, поставили из-за требований "Паспорта безопасности". Параллельно архитекторы получили указание найти более эстетичный вариант ограды для площади.

Отметим, что столбиков сверху установлены металлические кольца для транспортировки. Будут ли их демонтировать, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU