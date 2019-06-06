Следком возбудил уголовное дело в отношении мастера-кустаря, из-за работы которого погибла 12 девочка из Лакинска
Он неправильно установил газовый водонагреватель в ванной
Изменить размер текста:
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в Лакинске. Она задохнулась угарным газом, принимая ванну. По данным ведомства, у газового нагревателя выхлоп был направлен в вентиляцию с обратной тягой. То есть, газ шел в ванную, а не на улицу.
Родители девочки пояснили следователю, что нагреватель устанавливал мужчина, найденный по объявлению. При этом, взрослые не убедились в компетентности работника.
В ходе дальнейшего расследования будут проверены все версии случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU