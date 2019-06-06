2019-06-06T13:08:49+03:00
Общество

«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Сурикова

Сергей МОРКОВКИН
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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Сурикова областного центра. Согласно проекту на данном участке будет заменено 1,4 км разводящего трубопровода. Стоимость работ составит 14,5 млн рублей.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 590 м² дорог, 1700 м² газонов, высадят 6 кустарников.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала будут вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Будет продолжено и использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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