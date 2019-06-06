В отношении нового директора лазерного полигона "Радуга" возбудили уголовное дело
Владимира Яценко отстранили от должности
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31 мая решением Собинского городского суда от занимаемой должности был отстранен генеральный директор государственного лазерного полигона "Радуга" (ЗАТО Радужный) Владимир Яценко. В отношении нового руководителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Отметим, ранее 4 июня бывший гендиректор полигона "Радуга" Александр Позднышев был осужден на 2 года колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU