2019-06-06T13:07:26+03:00
Происшествия

В отношении нового директора лазерного полигона "Радуга" возбудили уголовное дело

Владимира Яценко отстранили от должности
Сергей МОРКОВКИН
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31 мая решением Собинского городского суда от занимаемой должности был отстранен генеральный директор государственного лазерного полигона "Радуга" (ЗАТО Радужный) Владимир Яценко. В отношении нового руководителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Отметим, ранее 4 июня бывший гендиректор полигона "Радуга" Александр Позднышев был осужден на 2 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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