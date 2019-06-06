Муромский дом, в котором произошел взрыв газа, полностью расселили
5 июня по рекомендации экспертов дом № 1 на улице Кленовой в Муроме, в котором произошел взрыв газа, полностью расселили. Свои квартиры временно до решения экспертизы покинули 145 человек. Ранее был расселен первый подъезд.
Временно расселили 60 квартир, большая часть жителей дома осталась у родственников. Лишь 12 человек предпочли переехать в гостиницу.
Взрыв бытового газа произошел в доме 2 июня в 9.35. Пострадали три человека. Жизни и здоровью двух девочек из соседних квартир ничего не угрожает, 25-летний мужчина, живший в квартире, в которой произошел взрыв, находится с Нижегородском ожоговом центре. У него - 70% ожогов поверхности тела.
Предварительной причиной взрыва считается неправильная эксплуатация неисправного газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU