Муромский дом, в котором произошел взрыв газа, полностью расселили

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-06T10:59:17+03:00

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5 июня по рекомендации экспертов дом № 1 на улице Кленовой в Муроме, в котором произошел взрыв газа, полностью расселили. Свои квартиры временно до решения экспертизы покинули 145 человек. Ранее был расселен первый подъезд.

Временно расселили 60 квартир, большая часть жителей дома осталась у родственников. Лишь 12 человек предпочли переехать в гостиницу.

Взрыв бытового газа произошел в доме 2 июня в 9.35. Пострадали три человека. Жизни и здоровью двух девочек из соседних квартир ничего не угрожает, 25-летний мужчина, живший в квартире, в которой произошел взрыв, находится с Нижегородском ожоговом центре. У него - 70% ожогов поверхности тела.

Предварительной причиной взрыва считается неправильная эксплуатация неисправного газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU