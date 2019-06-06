Владимирский Следком разбирается в обстоятельствах смерти матери шестерых детей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-06T10:37:27+03:00

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5 июня в соцсетях появилось сообщение о смерти 33-летней матери шестерых детей, жившей на улице Алябьева. Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку. Говорить о насильственной смерти женщины на данный момент преждевременно. Однако пользователи паблика "Подслушано во Владимире" уверены, что женщина была убита.

Из сообщений в социальных сетях стало известно, что у одного из шестерых детей умершей женщины было множество побоев. Кроме того, семья женщины считалась неблагополучной, состояла на учете в органах ПДН. В официальном браке мать шестерых детей не состояла.

Также в соцсетях пользователи сообщают, что женщина была лишена родительских прав на пятерых и шестерых своих детей. Также известно, что в момент смерти женщины с ней в квартире находился 4-месячный ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU