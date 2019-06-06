2019-06-06T10:21:29+03:00
Общество

Торговый центр на Чайковского суд в очередной раз признал незаконным

Однако владелец и не собирается его сносить
Вероника ПАНИНА
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Торговый центр «Куб» на улице Чайковского во Владимире в очередной раз признан незаконным и подлежащим сносу. На этот раз - областным судом. 5 июня там рассмотрели апелляционную жалобу собственника и отказали в ее удовлетворении.

Напомним, ТЦ «Куб» на улице Чайковского площадью 540 квадратных метров был построен в 2014 году с нарушением нормативов - разрешение было выдано на двухэтажное здание, а построили трехэтажное. Официальное разрешение на ввод в эксплуатацию, соответственно, выдано не было. Однако с 2015 года торговый центр заработал, владелец начал сдавать торговые площади в аренду.

Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении работы «Куба». В январе 2019 года иск был удовлетворен, суд постановил закрыть торговый центр. Однако владелец этого не сделал и подал апелляцию в областной суд. Областной суд в жалобе отказал. Решение суда о закрытии торгового центра вступило в силу, однако «Куб» по-прежнему успешно работает и закрываться не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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