63-летний владимирец залез в чужую машину и облил салон белой краской
Мужчина нахулиганил на 140 тысяч рублей
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего владимирца. По данным УМВД, он в ноябре прошлого года напился и разбил лобовое стекло машины, которая стояла в Боголюбове. Потом он залез в "Мазду" и белой краской облил салон.
Хозяйка, увидев все это, обратилась в полицию. Ущерб превысил 140 тысяч рублей.
Полицейские сразу нашли подозреваемого, на одежде которого были следы от краски. Мужчина сознался. Сейчас уголовное дело за хулиганство передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU