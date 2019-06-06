2019-06-06T09:47:12+03:00
Происшествия

63-летний владимирец залез в чужую машину и облил салон белой краской

Мужчина нахулиганил на 140 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего владимирца. По данным УМВД, он в ноябре прошлого года напился и разбил лобовое стекло машины, которая стояла в Боголюбове. Потом он залез в "Мазду" и белой краской облил салон.

Хозяйка, увидев все это, обратилась в полицию. Ущерб превысил 140 тысяч рублей.

Полицейские сразу нашли подозреваемого, на одежде которого были следы от краски. Мужчина сознался. Сейчас уголовное дело за хулиганство передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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