Бывшая глава Карабаново в свой день рождения слетала в Турцию за счет государства

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-05T17:43:44+03:00

Попросив своего работника подделать данные в табелях, она на 10 дней улетела из страны, не уходя в отпуск

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СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовно дело в отношении бывшей главы города Карабаново, которую обвиняют в служебном подлоге.

Следствию удалось установить, что в июне 2018 года Людмила Емельянова вступила в должность главы администрации Карабаново. Отработал незначительное время, сити-менеджер решила отметить свой день рождения на курорте. Зная, что имеет право на отпуск, без оформления каких-либо документов в середине августа Людмила Емельянова улетела на 10 дней в Турцию.

Перед уездом, чиновница приказала своему работнику подделать данные в табеле учета рабочего времени. Таким образом, за время, проведенное в отпуске, Емельянова заработала 16 тысяч рублей.

В апреле 2019 года полицейские узнали о проделках сити-менеджера Карабаново, а в конце месяца она добровольно оставила свой пост. В ходе следствия пенсионерка возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU