2019-06-05T16:20:35+03:00
Спорт

17-летний футболист из Мурома сделал хет-трик за сборную России

Благодаря голам Кирилла Косарева юношеская команда одержала победу со счетом 3:0
Артем Бердник
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Фото с официального сайта ФК "Муром"Фото с официального сайта ФК "Муром"
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4 июня юношеская сборная России стартовала на турнире памяти Валентина Гранаткина с разгромной победы над сборной Индии - 3:0. Все три гола в матче на счету 17-летнего нападающего ФК «Муром» Кирилла Косарева, для которого это уже второй вызов в юношескую национальную сборную.

Сначала, на 50-й минуте матча Кирилл подкараулил отскок мяча в штрафной соперника и изящным «черпачком» перебросил вратаря индийцев. Далее, уже на 74-й минуте встречи муромский нападающий перехватил передачу защитника соперников на вратаря и без проблем реализовал выход 1 на 1. Последний гол в матче Кирилл Косарев забил после быстрой контратаки юниорской сборной России. На 82-й минуте форварду нужно было лишь подставить ногу под прострел с фланга, чтобы запротоколировать хет-трик в финальном результате встречи.

Напомним, следующий матч сборная России сыграет 6 июня с национальной командой Болгарии. Помимо Индии и Болгарии, в группе А россиянам предстоит встретиться со сборной Молдовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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