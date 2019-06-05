2019-06-05T15:18:02+03:00
Общество

До конца года в деревне Бельково появится новый модульный ФАП

На его строительство выделили более 7 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохраненияфото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения
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В прошлом году ранее существовавшее здание ФАПа в деревне Бельково признано аварийным. За счет средств областного бюджета на сумму 7,4 млн рублей было начато строительство модульного ФАПа. Сейчас здание возведено, к нему подведены все необходимые коммуникации.

ФАП будет оснащен всем необходимым оборудованием. В планах оснастить пункт доступом в Интернет, чтобы была возможность получать онлайн-консультации от узких специалистов как регионального, так и федерального уровня.

На текущий год запланированы закупка и установка технологического оборудования, работы по благоустройству, озеленению, установке технических средств организации дорожного движения на сумму 3,33 млн рублей.

Ввод ФАПа запланирован на 4 квартал текущего года. Он будет обслуживать более 300 жителей 6 населенных пунктов – это деревни Бельково, Ельниково, Погост, Суханиха, Сычево и село Любец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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