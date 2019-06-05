Владимирцам покажут оружие 18-начала 20 веков

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-05T15:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Звонкие камзольные шпаги и острые драгунские шашки, дуэльные пистолеты, каретный мушкетон и «сибирская винтовка». Впервые в "Палатах" покажут 40 экспонатов, рассказывающих об истории оружия XVIII – начала XX вв.

Лучшую часть коллекции составляют раритеты, переданные в музей в 1920-е годы из дворянских усадеб Храповицкого, Трегубовых, Воронцовых-Дашковых, а также из Владимирской Губернской Чрезвычайной комиссии.

В двух залах представлено боевое, охотничье и парадное оружие и вооружение XVIII – начала XX вв. из Англии, Германии, Испании, Франции, России и стран Востока. В первом зале собраны разные виды оружия из Западной Европы и изделия лучших русских мастеров (XVIII–XIX вв.) Второй зал демонстрирует умение обороняться стран Востока, начиная с XVIII столетия; в экспозиции можно увидеть военные трофеи из Персии, Турции, с Кавказа.

На выставке также можно увидеть часы, посуду, украшения, – в оформлении которых использованы схожие с оружейными технические приемы и орнаменты.

Цена - 75, 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU