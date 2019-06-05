Знаменитые ковровские байки отправятся на три месяца в Ярославль

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-05T14:58:10+03:00

Их представят на выставке в Ярославском историко архитектурном и художественном музее заповедник

Изменить размер текста: A A

В Коврове продолжают производить не только оружие, но и мотоциклы. Первой освоенной моделью был К-125. С 1950-х гг. завод производил дорожные и спортивные мотоциклы с объемом двигателя 175 см3. Модели «Ковровец» и «Восход» экспортировались в десятки стран мира, успешно участвовали в международных ралли и соревнованиях.

В 1957 г. в Коврове начали проводиться ежегодные зимние мотокроссы, которые вошли в календарь всесоюзных и всероссийских соревнований. В 1973 г. в соревнованиях по мотоболу впервые участвовала заводская команда «Ковровец», впоследствии многократный победитель чемпионатов СССР, России и Европы.

Раритеты из фондов ВСМЗ: 10 дорожных и спортивных мотоциклов производства Ковровского завода имени Дегтярёва – от самого первого, модели К 125, до машин конца 1980-х годов, – а также спортивный инвентарь для мотобола и фотоматериалы расскажут об одном из самых замечательных двухколесных изобретений.

В Ярославль мотоциклы уезжают на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU