2019-06-05T14:44:53+03:00
Общество

«Т Плюс» уберет под землю теплосети на территории детского сада №48 города Владимира

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети на улице Перекопский городок, в районе детского сада №48 областного центра. Согласно проекту модернизации на данном объекте предусмотрена перекладка 350 м трубопроводов. У большей части сети, в том числе на территории дошкольного учреждения, будет изменен способ прокладки с воздушного на подземный вариант исполнения. Общая стоимость работ составит 16,1 млн рублей.

На участке во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1 дня. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 50 м² дорог и тротуаров, 545 м² газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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