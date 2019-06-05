2019-06-05T13:27:18+03:00
Происшествия

Убийцу владимирской девушки нашли спустя 13 лет по ДНК

Сейчас дело передано в суд
Алексей СУХОВ
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Настоящий долгострой от Следственного комитета РФ по Владимирской области направляется, наконец-то, в суд. Сложнейшее дело об убийстве в Юрьевце следователи сумели довести до конца.

Напомним, 22 декабря 2005 года житель микрорайона Юрьевец в помещении заброшенной лесопилки случайно обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти. Только в 2018 году следователям удалось сдвинуться с мертвой точки. В декабре удалось установить человека, причастного к преступлению. Одним из решающих доказательств, стал результат биологической судебной экспертизы, определившей ДНК потенциального подозреваемого. Сверка с федеральной базой данных геномной информации позволила "вычислить" конкретное лицо. 7 декабря 2018 года подозреваемого из Владимира взяли под стражу.

По версии следствия, в декабре 2005 года в районе Содышки мужчина познакомился с девушкой. Они выпили, проехали в Юрьевец. Там дошли до лесопилки и продолжили пить. Все закончилось сексом. Вот только девушка затем зачем-то оскорбила родных мужчины, а тот под парами алкоголя ответил ударами доской по голове. Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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