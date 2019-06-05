Ковровчане украли гараж у соседа

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-05T12:57:29+03:00

Но в пункте приема металла его не приняли

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В Коврове полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 39 и 42 лет. Оба обвиняются в совершении кражи.

По информации УМВД России по Владимирской области, в декабре прошлого года используя манипулятор, задержанные похитили с одного из садовых участков металлический гараж с инструментами внутри. Большую конструкцию они планировали сдать в пункт приема металла, однако гараж отказались принимать, увидев, что дверь заперта. Гараж пришлось продать другому местному жителю.

Гараж стоимостью 67 000 рублей вернули владельцу, а дело его похитителей было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU