Ковровчане украли гараж у соседа
Но в пункте приема металла его не приняли
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В Коврове полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 39 и 42 лет. Оба обвиняются в совершении кражи.
По информации УМВД России по Владимирской области, в декабре прошлого года используя манипулятор, задержанные похитили с одного из садовых участков металлический гараж с инструментами внутри. Большую конструкцию они планировали сдать в пункт приема металла, однако гараж отказались принимать, увидев, что дверь заперта. Гараж пришлось продать другому местному жителю.
Гараж стоимостью 67 000 рублей вернули владельцу, а дело его похитителей было направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU