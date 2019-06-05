Владимирская область обогнала Нижегородскую на 26 пунктов в экологическом рейтинге
В конце этой весны Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов. Подобные списки они составляют раз в квартал. С зимы существенно картина не изменилась ни в одном из регионов.
Владимирская область, как и несколькими месяцами ранее, заняла 55-е место в рейтинге, пропустив вперед себя Псковскую, Волгоградскую и Липецкую области. Ивановская область заняла 23-е место, тогда как соседи из Нижнего Новгорода опустилсь в рейтинге до 81 места.
Лидерами же стали Тамбовская область Алтайский край и республика. А вот самыми грязными в стране в этот раз оказались Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
ИСТОЧНИК KP.RU