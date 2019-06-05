2019-06-05T11:35:22+03:00
Общество

Владимирская область обогнала Нижегородскую на 26 пунктов в экологическом рейтинге

Наши другие соседи впереди на 23 позиции
Артем Бердник
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В конце этой весны Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов. Подобные списки они составляют раз в квартал. С зимы существенно картина не изменилась ни в одном из регионов.

Владимирская область, как и несколькими месяцами ранее, заняла 55-е место в рейтинге, пропустив вперед себя Псковскую, Волгоградскую и Липецкую области. Ивановская область заняла 23-е место, тогда как соседи из Нижнего Новгорода опустилсь в рейтинге до 81 места.

Лидерами же стали Тамбовская область Алтайский край и республика. А вот самыми грязными в стране в этот раз оказались Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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