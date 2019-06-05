2019-06-05T10:29:25+03:00
Происшествия

Житель Судогды получил "условку" за ложное сообщение о терракте

Позвонив диспетчеру, он заявил, что собирается взорвать «Американский дом» и убить всех присутствующих
Артем Бердник
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УФСБ России по Владимирской области совместно с УМВД России по Владимирской области удалось задержать 50-летнего жителя Судогодского района, заведомо ложно сообщившего о готовившемся акте терроризма.

2 сентября 2018 года задержанный позвонил на номер единой диспетчерской службы Судогодского района и заявил, что планирует взорвать местный «Американский дом» и убить всех присутствующих там американцев. После задержания в отношении 50-летнего судогодца возбудили уголовное дело. В мае суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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