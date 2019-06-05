2019-06-05T10:19:05+03:00
Происшествия

Под Владимиром водитель легковушки погиб после столкновения с рейсовым автобусом

Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал
Артем Бердник
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4 июня около 16.50 на 19 км трассы «Владимир-Муром-Арзамас» легковушку врезалась в автобус «МАН». По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу, после чего влетел в лоб пассажирскому автобусу «МАН», следовавшему по маршруту «Владимир-Судогда».

В момент аварии в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, к счастью, все уцелели. По информации УМВД России по Владимирской области, к 19.40 стало известно, что водитель легковушки 1935 года рождения погиб.

В течении некоторого времени движение на участке было затруднено. Сотрудники автоинспекции регулировали движение в том районе. Сейчас они выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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