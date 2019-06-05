Во Владимире появятся новые улицы
Их названия утвердила топонимическая комиссия
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Новые и пока еще непривычные названия появятся в поселке Заклязьменский. Вновь образованные элементы улично-дорожной сети топонимическая комиссия единогласно решила назвать «улица Фоминская», «улица Ипподромная» и «Ипподромный проезд». Названия выбрали неслучайно – рядом расположена «Государственная заводская конюшня имени В.И. Фомина» с ипподромом. Поскольку названия улиц связаны с конно-спортивной темой, комиссия решила и для следующих улиц, которые появятся неподалеку, выбирать названия в том же ключе.
ИСТОЧНИК KP.RU