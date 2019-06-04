Администрация Владимирской области предложила Владимиру заключить соглашение о возобновлении денежных дотаций

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-04T17:56:40+03:00

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Администрация Владимирской области обратилась во владимирский горсовет с просьбой обратиться к главе администрации города с предложением заключить соглашение о возобновлении денежных дотаций. Напомним, областному центру полагается 113,6 миллионов рублей, однако мэрия отказалась подписывать соглашение с администрацией региона из-за отсыла к документам, требующим держать дефицит городского бюджета на уровне не более 5%.

Кроме того, директор департамента ЖКХ областной администрации Илья Потапов направил главе администрации Владимира Андрею Шохину письмо с предложением в оперативном порядке согласовать план установки контейнеров и лавочек в парке у ДДюТ.

ИСТОЧНИК KP.RU