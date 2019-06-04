Во Владимирской области осудят двоих водителей, которые сел за руль нетрезвыми

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-04T17:46:01+03:00

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В Петушинском районе на трассе «М-7 Волга» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Ларгус». За рулем был 36-летний житель города Покров. Он повторно сел за руль в нетрезвом виде - его уже лишали водительских прав. Теперь же на мужчину возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

40-летний житель Вязниковского района тоже сел за руль подшофе и не раз привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду. Ему уже было назначено наказание, связанное с лишением свободы. Сейчас он вновь предстанет перед судом, сообщает УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU