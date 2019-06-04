Ковровчанин выплатит штраф около миллиона за использование пиратских программ

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-04T17:42:21+03:00

Бизнесмен использовал не лицензионное ПО на работе

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В Камешковском районе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Коврова, обвиняемого в незаконном использовании объектов авторского права и использовании вредоносных компьютерных программ.

По данным УМВД России по Владимирской области, в период с октября 2016 по апрель 2019 года обвиняемый использовал в своем бизнесе пиратскую программу для проектирования 3-D изображения объектов машино и приборостроительной конфигурации. Чтобы обойти авторской право, бизнесмен применил так называемый «crack», позволяющий открыть не лицензионное ПО.

Обманным путем ему удалось сэкономить около 700 тысяч рублей, что попадает под категорию «в особо крупном размере». Уголовное дело было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU