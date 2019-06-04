Владимирца оштрафовали за пост в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-04T15:33:39+03:00

На своей странице он разместил агрессивное сообщение

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Уже более года прокуратура проводит проверку соцсетей владимирцев в поисках материалов экстремистского или иного другого запрещенного для публикации характера.

Житель Владимире на своей странице в одной из соцсетей разместил пост, в котором призывал к вражде с определенной социальной группой людей. В сообщении содержались признаки возбуждения ненависти к людям с особым идеологическим признаком, каким — не уточнается.

Мужчине выписали штраф — 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU