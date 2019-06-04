2019-06-04T15:10:09+03:00
Общество

Во Владимире перекроют на три дня Рабочий спуск

Там будут ремонтировать ливневую канализацию
Алексей СУХОВ
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Во Владимире вновь перекрывают дорогу для движения автотранспорта. На этот раз речь идет о Рабочем спуске.

Как сообщает администрация города Владимира, Рабочий спуск закроют на 2 дня - с 8.00 пятого июня до 8.00 седьмого июня. Сделано это для безопасности дорожного движения во время проведения работ по аварийному ремонту сетей ливневой канализации. Будет закрыт участок от улицы Вокзальной до улицы Линейной.

Объезда данного участка нет. Так что будьте внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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