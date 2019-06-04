В Гусь-Хрустальном муж регулярно колотил жену из ревности и, наконец, избил до смерти

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-04T14:58:22+03:00

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Следственный комитет РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении 32-летнего жителя города Гусь-Хрустального, обвиняемого в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть".

За официальной формулировкой в данном случае скрывается трагическая история одной семьи. Муж регулярно ревновал свою молодую жену 22 лет. И поколачивал. И, как считают в Следкоме, наконец заколотил до смерти. Вечером 8 декабря 2018 года супруги находились в своей комнате в коммуналке. Пили спиртное, зашел сосед по какому-то бытовому вопросу и ушел. Однако этого хватило для нового приступа ревности. Мужчина опять избил жену, причем дважды. Во второй раз он сделал это, когда вернулся в комнату из коридора, подумав, что жена вызвала полицию. Чуть позже супруги помирились, выпили и легли отдыхать. Утром 9 декабря мужчина обнаружил жену мертвой. Он начал звонить родственникам со словами, что он "убил Катю", затем под вымышленным именем позвонил в полицию и сообщил о смерти женщины, злоупотреблявшей алкоголем. Сам же сбежал. Но 10 декабря самостоятельно явился с повинной в полицию.

По заключению экспертов, смерть женщины наступила из-за черепно-мозговой травмы. Мужчина на следствии не стал отрицать, что пьяным регулярно поднимал на жену руку. Теперь его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU